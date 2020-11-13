Україна має бути готова як до оборони, так і наступу – Верещук

"Оборона має бути здатною до наступу. Бо не тільки потрібно готуватися оборонятися. Ми розуміємо, що можна знайти час, можна знайти місце. Все-таки нашу територію сьогодні незаконно окупували, і ми розуміємо, що нам треба бути готовими до всього", - сказала вона.

Як приклад, Верещук розповіла про конфлікт у Нагірному Карабасі.

"Лише військово-політичні методи, як показує час, так і приклад Нагірного Карабаху, не працюють. Те, що вважали замороженим конфліктом, в один прекрасний момент здетонувало і країни до цього готувалися. Хтось готувався, укладаючи пакт з Туреччиною з 2010 року, військово-політичний союз.

Хтось пішов і зайшов в союз-альянс з Росією, і побачили тепер результат. Будемо зараз аналізувати, але тим не менше, нам самим треба бути готовими не тільки оборонятися", - підкреслила нардеп.

Нагадаємо, що повномасштабні військові дії в районі Нагірного Карабаху розгорнулися у 1991-1994 роках. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

Ситуація загострилася, коли у квітні 2016 року Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей. 27 вересня 2020 року Вірменія та Азербайджан розпочали бойові дії в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинуватили одна одну у взаємних обстрілах, в результаті яких є загиблі.

10 листопада вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.