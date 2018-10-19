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Україна мала оголосити жалобу за розстріляними студентами в Криму - Матіос

Україна мала оголосити жалобу за розстріляними студентами в Криму - Матіос

Київ • УНН

 • 11478 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Україна повинна була оголосити жалобу за розстріляними студентами в коледжі окупованої Керчі. Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“Загибель студентів — це дуже прикра, трагічна подія і, як на мене, український народ і влада мають діяти нетрадиційно. Ми повинні були оголосити жалобу, тому що Крим перший, що був анексований. Який, напевно, найдовше буде не в нашій територіальній цілісності”, — зазначив Матіос.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, зокрема і сам нападник, постраждали близько 50 осіб.

Кримінальну справу, відкриту в Росії за статтею “теракт”, у той же день було перекваліфіковано на “вбивство”.

Прокуратура АРК кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт.

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