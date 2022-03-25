Україна, Литва та Польща створили спільну слідчу групу для розслідування воєнних злочинів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала з Генпрокурором Литви Нідою Грунскєне та Генпрокурором і Міністром юстиції Польщі Збігневом Зьобро Угоду про створення спільної слідчої групи для розслідування агресії рф та її воєнних злочинів на території України. Також документ скріпили підписами представники країн в Євроюсті. Крім цього, український і литовський генпрокурори обмінялися оригіналами, підписаного 2 березня Меморандуму про співробітництво між прокуратурами. Про це УНН інформує з посиланнямм на повідомлення Офісу Генпрокурора.
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"Колеги-прокурори Литви і Польщі першими протягнули руку професійної допомоги після повномасштабного вторгнення рф в Україну і розпочали власні національні розслідування. Тепер ми об‘єднуємо зусилля Люблінського трикутника справедливості, щоб протистояти злу на юридичному фронті", – заявила Ірина Венедіктова.
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Діяльність ССГ зосереджуватиметься на зборі, безпечному зберіганні та швидкому обміні інформацією та доказами воєнних злочинів рф, зібраними в ході розслідувань на території держав-сторін, а також оперативно-розшукових заходах. Крім цього, вона займатиметься виявленням активів воєнних злочинців з метою їх заморожування та конфіскації.
"Наша спільна слідча група відкрита до інших країн-учасників. Нині крім України, ще 9 країн здійснюють власні розслідування щодо війни, розв’язаної рф: Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція. Також очікуємо в нашій обоймі Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду", – додала Генпрокурор.
В ході зустрічі литовські та польські колеги розповіли про вже проведені кроки у власних національних розслідуваннях. Передусім вони працюють із свідками та потерпілими – біженцями з України. Також в обох країнах почали роботу спеціальні захищені сайти для збору доказів – аналоги єдиного ресурсу Офісу Генпрокурора warcrimes.gov.ua.