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Украина, Литва и Польша создали совместную следственную группу для расследования военных преступлений рф

Киев • УНН

 • 94231 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала с Генпрокурором Литвы Нидой Грунскене и Генпрокурором и Министром юстиции Польши Збигневом Зебро Соглашение о создании совместной следственной группы для расследования агрессии рф и ее военных преступлений на территории Украины. Также документ скрепили подписями представители стран в Евроюсте. Кроме этого, украинский и литовский генпрокуроры обменялись оригиналами, подписанного 2 марта Меморандума о сотрудничестве между прокуратурами. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение Офиса Генпрокурора.

Украина, Литва и Польша создали совместную следственную группу для расследования военных преступлений рф

Цитата

"Коллеги-прокуроры Литвы и Польши первыми протянули руку профессиональной помощи после полномасштабного вторжения рф в Украину и начали собственные национальные расследования. Теперь мы объединяем усилия Люблинского треугольника справедливости, чтобы противостоять злу на юридическом фронте", - заявила Ирина Венедиктова.

Детали

Деятельность ССГ сосредоточится на сборе, безопасном хранении и быстром обмене информацией и доказательствами военных преступлений рф, собранными в ходе расследований на территории государств-сторон, а также оперативно-розыскных мероприятиях. Кроме этого, она будет заниматься выявлением активов военных преступников с целью их замораживания и конфискации.

"Наша совместная следственная группа открыта к другим странам-участникам. Сейчас кроме Украины, еще 9 стран осуществляют собственные расследования относительно войны, развязанной рф: Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция. Также ожидаем в нашей обойме Офис прокурора Международного уголовного суда", - добавила Генпрокурор.

В ходе встречи литовские и польские коллеги рассказали об уже проведенных шагах в собственных национальных расследованиях. Прежде всего они работают со свидетелями и потерпевшими - беженцами из Украины. Также в обеих странах начали работу специальные защищенные сайты для сбора доказательств - аналоги единого ресурса Офиса Генпрокурора warcrimes.gov.ua.

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