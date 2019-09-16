Україна хоче від ОБСЄ фіксації кожного пострілу на Донбасі – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна хоче, щоби місія ОБСЄ на Донбасі фіксувала і оприлюднювала інформацію про кожний факт порушення вогню. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою у Києві, передає кореспондент УНН.
“Ми хочемо, щоб місія ОБСЄ фіксувала кожен крок, кожне порушення, кожен постріл, кожне життя наших українських громадян. І найважливіше, щоб усі громадяни — громадяни України, Європи — бачили, що реально відбувається, щоб усі знали правду... Це справа всього світу”, — зазначив Зеленський.
При цьому президент Словацької Республіки Зузана Чапутова додала, що ОБСЄ вітає досягнення сторін конфлікту у Станиці Луганській.
Нагадаємо, Україна розраховує, що Словаччина і надалі буде піднімати питання в ОБСЄ щодо деокупації Донбасу.