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Україна хоче від ОБСЄ фіксації кожного пострілу на Донбасі – Зеленський

Україна хоче від ОБСЄ фіксації кожного пострілу на Донбасі – Зеленський

Київ • УНН

 • 8738 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна хоче, щоби місія ОБСЄ на Донбасі фіксувала і оприлюднювала інформацію про кожний факт порушення вогню. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою у Києві, передає кореспондент УНН.

“Ми хочемо, щоб місія ОБСЄ фіксувала кожен крок, кожне порушення, кожен постріл, кожне життя наших українських громадян. І найважливіше, щоб усі громадяни — громадяни України, Європи — бачили, що реально відбувається, щоб усі знали правду... Це справа всього світу”, — зазначив Зеленський.

При цьому президент Словацької Республіки Зузана Чапутова додала, що ОБСЄ вітає досягнення сторін конфлікту у Станиці Луганській.

Нагадаємо, Україна розраховує, що Словаччина і надалі буде піднімати питання в ОБСЄ щодо деокупації Донбасу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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