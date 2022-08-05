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Україна хоче поширення чорноморської угоди не тільки на зерно

Україна хоче поширення чорноморської угоди не тільки на зерно

Київ • УНН

 • 179248 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Україна хоче, щоб угода про безпечне судноплавство Чорним морем поширювалася не тільки на зерно, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, інформує Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Україна закликала до того, щоб угода, яка послаблює блокаду росії щодо експорту її зерна з Чорного моря, була поширена на інші продукти, такі як метали, після першого успішного використання маршруту", - пише видання.

Тарас Качка, як вказано, висловив надію на те, що угоди між Україною та росією, що дозволяє відновити перевезення зерна, дотримуватиметься, і припустив, що вона може служити прикладом для інших товарів, оскільки трейдери та експортери "завжди перевіряють межі".

"Це угода про логістику, про рух суден через Чорне море. У чому різниця між зерном та залізною рудою?", - сказав він.

Понад десяток суден із зерном чекають на відправлення з українських портів, ще одне судно прямує до українського порту Чорноморськ.

За словами Качки, минулого місяця країні вдалося експортувати близько 3 млн тонн зерна автомобільним, залізничним транспортом і річкою Дунай, або менше половини обсягів, що експортувалися до війни в основному через Чорне море. За оцінками, цього року Україна збере 67 млн тонн зерна в порівнянні з рекордними 86 млн тонн у 2021 році.

За словами Качки, навіть за ослаблення блокади Чорного моря українські фермери на зиму садитимуть обережно.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Це судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану. Його успішно проінспектували біля Стамбула 3 серпня. Судно відправилося після цього далі за маршрутом.

5 серпня ще три судна з українською кукурудзою покинули українські порти. Сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту Чорноморськ. 

"Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку. Для цього плануємо забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць", - відзначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зауважив, що хоча "зерновий коридор" уже запрацював на вихід, ціллю України "є повноцінна робота портів в обидва напрямки". "Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження і перший захід очікується вже завтра. Наша ціль – 3 та більше млн тонн експорту агропродукції щомісяця з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", - зазначив міністр.

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