Украина хочет распространения черноморского соглашения не только на зерно

Детали

"Украина призвала к тому, чтобы соглашение, ослабляющее блокаду россии по экспорту ее зерна из Черного моря, было распространено на другие продукты, такие как металлы, после первого успешного использования маршрута", - пишет издание.

Тарас Качка, как указано, выразил надежду на то, что соглашение между Украиной и россией, позволяющее возобновить перевозку зерна, будет придерживаться, и предположил, что оно может служить примером для других товаров, поскольку трейдеры и экспортеры "всегда проверяют границы".

"Это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море. В чем разница между зерном и железной рудой?" - сказал он.

Более десятка судов с зерном ждут отправления из украинских портов, еще одно судно направляется в украинский порт Черноморск.

По словам Качки, в прошлом месяце стране удалось экспортировать около 3 млн тонн зерна автомобильным, железнодорожным транспортом и рекой Дунай, или менее половины объемов, экспортировавшихся до войны в основном через Черное море. По оценкам, в этом году Украина соберет 67 млн тонн зерна по сравнению с рекордными 86 млн тонн в 2021 году.

По словам Качки, даже при ослаблении блокады Черного моря украинские фермеры на зиму будут сажать осторожно.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный") , которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Это судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан. Его успешно проинспектировали у Стамбула 3 августа. Судно отправилось после этого дальше по маршруту.

5 августа еще три судна с украинской кукурузой покинули украинские порты. Сегодняшним караваном возобновлено судоходство из порта Черноморск.

"Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка. Для этого планируем обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он указал, что хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, целью Украины "является полноценная работа портов в оба направления". "Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку и первый заход ожидается уже завтра. Наша цель – 3 и более млн тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", - отметил министр.