Україна інтегрована у світовий ринок, і ціна газу - імпортний паритет - Фурса

"Зараз ми бачимо зростання цін в світі, але воно не драматичне. Важко передбачити майбутню динаміку газових цін, але серйозного зростання ми не очікуємо. Сховища заповнені, дефіциту не буде, істотного подорожчання газу не буде", - зазначив Фурса.

За його словами, частка імпорту в загальному обсязі споживання газу в Україні - менше 30%. "Наскільки я розумію, в основному імпортують приватні гравці", - підкреслив Фурса.

Він зазначив, що НАК Нафтогаз раніше продавав споживачам газ через газзбути. Тепер же "Нафтогаз" вирішив прийти до споживачів і самостійно запропонувати їм газ, і ця позиція - "абсолютно логічна". "А правила на ринку для всіх абсолютно однакові", - підкреслив аналітик.

За словами Фурси, ринок газу для промислових споживачів давно і успішно працює, тоді як ринок для побутових споживачів запустили тільки в серпні 2020 року.

"Запуск ринку - завжди позитив. У перспективі можуть з'явитися нові гравці, нові сфери діяльності. Вже є для цього все, в тому числі, і необхідна нормативна база", - зазначив експерт.

Як раніше повідомлялося, в Україні запущено ринок газу для побутових споживачів, внаслідок чого ціни на газ як для промисловості, так і для населення будуть прирівняні до європейських, і залежно від ситуації на ринку вартість ресурсу може істотно зростати або знижуватися.