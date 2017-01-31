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Україна ініціюватиме термінові дебати у Радбезі ООН щодо ситуації в Авдіївці – В.Ар’єв

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Україна буде ініціювати термінові дебати в Раді безпеки ООН щодо ситуації. Про це заявив народний депутат України, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв, передає УНН із посиланням на прес-службу БПП.

“Ми бачимо, що зараз місія ОБСЄ терміново скликає нараду з приводу ситуації, що склалась в Авдіївці. Україна буде ініціювати термінові дебати в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй. Рада Європи, зокрема Парламентська Асамблея, яка і в жовтні та на останній сесії вимагає дотримання виконання Мінських угод від усіх сторін, міжнародна спільнота має відреагувати на те, що робиться, це явне порушення Мінських угод. Якщо Парламентська Асамблея Ради Європи наполягає на виконанні Мінських угод в повному обсязі із резолюції в резолюцію, то заклик до російської сторони, яка контролює бойовиків, і надсилає ще на Донбас своїх найманців, повинен бути. Ми бачимо зараз на сторінці ПАРЄ співчуття Педра Аграмунта про жертв атаки в Алеппо, але ми досі не бачимо жодної реакції на грубе порушення перемир’я на Донбасі”, — сказав В.Ар’єв.

Він також відзначив, що резолюція про ситуацію в Авдіївці може бути прийнята тільки на наступній сесії ПАРЄ, яка має бути в квітні, або під час засідання постійного комітету, який відбуватиметься в березні.

“Можливо, це буде швидше до тієї дати...Наразі, потрібна вербальна позиція із Ради Європи, від Генсекретаря Ягланда та від президента ПАРЄ Педра Аграмунта, для того, щоб вони показали та підтвердили і зараз свою відданість мирному процесу, яку вони постійно декларують... Ми бачимо лише заяви про необхідність співпраці з РФ, але в даному разі буде абсолютно логічно, якщо керівництво Асамблеї зробить відповідну заяву, і звернеться не тільки до них, так само до доповідачів моніторингового комітету ПАРЄ щодо України, щоб вони теж, як доповідачі ПАРЄ, зробили відповідні заяви по ситуації в Україні, відреагували і засудили обстріли Авдіївки, які тривають досі”, — відзначив В.Ар’єв.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована, тож виникла загроза гуманітарної катастрофи.

Як повідомляв УНН, Авдіївський коксохім забезпечує температуру 16-17 градусів в оселях.

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