Украина будет инициировать срочные дебаты в Совбезе ООН по ситуации в Авдеевке - В.Арьев

"Мы видим, что сейчас миссия ОБСЕ срочно созывает совещание по поводу ситуации, которая сложилась в Авдеевке. Украина будет инициировать срочные дебаты в Совете безопасности ООН. Совет Европы, в частности Парламентская Ассамблея, и в октябре и на последней сессии требует соблюдения выполнения Минских соглашений со всех сторон, международное сообщество должно отреагировать на то, что делается, это явное нарушение Минских соглашений. Если Парламентская Ассамблея Совета Европы настаивает на выполнении Минских соглашений в полном объеме из резолюции в резолюцию, то призыв к российской стороне, которая контролирует боевиков, и направляет еще на Донбасс своих наемников, должен быть. Мы видим сейчас на странице ПАСЕ сочувствие Педра Аграмунте о жертвах атаки в Алеппо, но мы до сих пор не видим никакой реакции на грубое нарушение перемирия на Донбассе ", - сказал В.Арьев.

Он также отметил, что резолюция о ситуации в Авдеевке может быть принята только на следующей сессии ПАСЕ, которая должна быть в апреле, или во время заседания постоянного комитета, который будет проходить в марте.

"Возможно, это будет скорее до той даты ... Сейчас нужна вербальная позиция из Совета Европы, от генсекретаря Ягланда и от президента ПАСЕ Педра Аграмунта, для того, чтобы они показали и подтвердили и сейчас свою приверженность мирному процессу, которую они постоянно декларируют ... Мы видим лишь заявления о необходимости сотрудничества с РФ, но в данном случае будет абсолютно логично, если руководство Ассамблеи сделает соответствующее заявление, и обратится не только к ним, так же к докладчикам мониторингового комитета ПАСЕ по Украине, чтобы они, как докладчики ПАСЕ, сделали соответствующие заявления по ситуации в Украине, отреагировали и осудили обстрелы Авдеевки, которые продолжаются до сих пор ", - отметил В.Арьев.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена, и возникла угроза гуманитарной катастрофы.

Как сообщал УНН, Авдеевский коксохим обеспечивает температуру 16-17 градусов в домах.