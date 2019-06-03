Україна ініціюватиме припинення вогню на Донбасі на час жнив
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Українська сторона під час зустрічі в мінському форматі буде ініціювати припинення вогню на Донбасі на час жнив. Про це заявив керівник тристоронньої контактної групи в мінському процесі Леонід Кучма, передає УНН з посиланням на прес-службу Президента.
"Леонід Кучма зауважив, що ініціюватиметься припинення бойових дій на час жнив", - зазначили в прес-службі Зеленського.
Крім того, як додали у прес-службі, одним з перших питань, які Україна має порушити під час переговорів у Мінську, має стати питання безпеки в цілому.
Керівник української делегації Тристоронньої контактної групи також зазначив, що є питання, які потребують законодавчого врегулювання з боку України.
Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма очолить переговорну групу на мінських переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.