Україна ініціюватиме припинення вогню на Донбасі на час жнив

КИЇВ. 3 червня. УНН. Українська сторона під час зустрічі в мінському форматі буде ініціювати припинення вогню на Донбасі на час жнив. Про це заявив керівник тристоронньої контактної групи в мінському процесі Леонід Кучма, передає УНН з посиланням на прес-службу Президента.