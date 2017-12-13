Україна імпортує дороге вугілля, а експортує дешеву електроенергію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Україна закуповує вугілля за високими цінами, а потім експортує електроенергію за низькими. Про це заявив у ході круглого столу “Ринкове ціноутворення на енергоресурси як частина міжнародних зобов’язань України та фактор енергетичної безпеки” Лев Підлісецький, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування енергії Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, передає кореспондент УНН.
“Ми імпортуємо дороге вугілля, а потім експортуємо дешеву електроенергію. У зв’язку з цим виникає питання доцільності такого механізму”, — наголосив він.
Підлісецький звернув увагу на те, за січень — жовтень 2017 року Україна експортувала на 40,3% більше електроенергії, ніж за відповідний період минулого року. За 10 місяців цього року було експортовано 4,5 млрд кВт год електроенергії, що на 1,3 млрд кВт год більше ніж у січні-жовтні 2016 року.
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Нагадаємо, ціни виробників промислової продукції в листопаді 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,8%, з початку року – на 14,6%.