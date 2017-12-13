Україна імпортує дороге вугілля, а експортує дешеву електроенергію

“Ми імпортуємо дороге вугілля, а потім експортуємо дешеву електроенергію. У зв’язку з цим виникає питання доцільності такого механізму”, — наголосив він.

Підлісецький звернув увагу на те, за січень — жовтень 2017 року Україна експортувала на 40,3% більше електроенергії, ніж за відповідний період минулого року. За 10 місяців цього року було експортовано 4,5 млрд кВт год електроенергії, що на 1,3 млрд кВт год більше ніж у січні-жовтні 2016 року.

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Нагадаємо, ціни виробників промислової продукції в листопаді 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,8%, з початку року – на 14,6%.