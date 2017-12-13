Украина импортирует дорогой уголь, а экспортирует дешевую электроэнергию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина закупает уголь по высоким ценам, а затем экспортирует электроэнергию по низким. Об этом заявил в ходе круглого стола "Рыночное ценообразование на энергоресурсы как часть международных обязательств Украины и фактор энергетической безопасности" Лев Пидлисецкий, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки энергии Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, передает корреспондент УНН.
"Мы импортируем дорогой уголь, а затем экспортируем дешевую электроэнергию. В связи с этим возникает вопрос целесообразности такого механизма", - подчеркнул он.
Пидлисецкий обратил внимание на то, за январь - октябрь 2017 Украина экспортировала на 40,3% больше электроэнергии, чем за соответствующий период прошлого года. За 10 месяцев этого года было экспортировано 4,5 млрд кВт ч электроэнергии, что на 1,3 млрд кВтч больше чем в январе-октябре 2016 года.
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Напомним, цены производителей промышленной продукции в ноябре 2017 по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,8%, с начала года - на 14,6%.