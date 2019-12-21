Україна імпортувала з Німеччини майже вдвічі більше парфумів, ніж з Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна у січні-листопаді цього року імпортувала 4,65 тисячі тонн парфумів і туалетної води на 103,2 мільйона доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби.
За даними митної статистики, основним експортером парфумів та туалетної води в Україну є Німеччина - за 11 місяців звідти до України привезли цього товару на 30,1 млн дол. Таким чином, з Німеччини за цей період імпортовано майже третину (29,17%) ввезених за цей період в Україну парфумів і туалетної води.
З Франції у січні-листопаді імпортовано парфумів і туалетної води на 17,7 млн дол., з Польщі - на 15,2 млн дол.
При цьому за 11 місяців Україна відправила на експорт 319 тонн парфумів і туалетної води на 28,6 млн дол. З них до Росії експортовано товарів цієї категорії на 227 тис. дол., до Литви - на 189 тис. дол.
Нагадаємо, Україна стала робити більше парфумів.