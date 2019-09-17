Україна імпортувала понад 140 тис. тонн пальмової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У січні-серпні 2019 року Україна імпортувала 143,4 тис. тонн пальмової олії загальною вартістю 94,8 млн дол. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, передає УНН.
Найбільший обсяг пальмової олії було завезено з Індонезії — на 76,7 млн дол. З Малайзії було імпортовано пальмової олії на 16,7 млн дол., зі Швеції — на 589 тис. дол., з інших країн — на 785 тис. дол. При цьому, у січні-серпні 2019 року Україна поставила на експорт 4,8 тис. тонн пальмової олії загальною вартістю 3 млн дол.
Нагадаємо, за підсумками 2018 року показник імпорту пальмової олії в Україну становив рекордних 220 тис. тонн.
Українські депутати, тим часом, збиралися заборонити використання пальмової олії при виробництві продуктів харчування. Відповідний законопроект уже був проголосований парламентом минулого скликання у першому читанні.
За словами Сергія Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують пальмову олію з метою здешевлення виробництва продуктів харчування, зокрема, молочних. Вміст “пальми” у товарах, як правило, не вказується на етикетках, що, по суті, є фальсифікацією продуктів.