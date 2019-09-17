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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 68826 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112896 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104711 просмотра

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6 марта, 14:10 • 111550 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Украина импортировала более 140 тыс. тонн пальмового масла

Украина импортировала более 140 тыс. тонн пальмового масла

Киев  •  УНН

 • 10271 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В январе-августе 2019 года Украина импортировала 143,4 тыс. тонн пальмового масла общей стоимостью 94,8 млн долл. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.

Наибольший объем пальмового масла было завезено из Индонезии — на 76,7 млн долл. С Малайзии было импортировано пальмового масла на 16,7 млн долл., из Швеции — на 589 тыс. долл., из других стран — на 785 тыс. долл. При этом в январе-августе 2019 года Украина поставила на экспорт 4,8 тыс. тонн пальмового масла общей стоимостью 3 млн долл.

Напомним, по итогам 2018 года показатель импорта пальмового масла в Украину составил рекордные 220 тыс. тонн.

Украинские депутаты, тем временем, собирались запретить использование пальмового масла при производстве продуктов питания. Соответствующий законопроект уже был проголосован парламентом прошлого созыва в первом чтении.

По словам Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности, молочных. Содержание “пальмы” в товарах, как правило, не указывается на этикетках, что, по сути, является фальсификацией продуктов.

Украинские Национальные Новости

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