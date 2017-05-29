Україна імпортувала по словацькому маршруту 4 млрд куб. м газу з початку року - Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. З початку року в Україну надійшло 4 млрд куб. м газу по словацькому реверсному маршруту. Про це повідомив УНН радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.
За словами радника міністра, сьогодні — 1000 днів роботи словацького реверсного маршруту і за цей період в Україну надійшло більше 35 мільярдів кубометрів газу.
“Станом на сьогоднішній день, з початку року було імпортовано 4,0 мільярди кубометрів блакитного палива”, — сказав він.
М.Білявський уточнив, що, зокрема, у 2014 році по цьому маршруту було імпортовано 3,6 млрд куб. м, у 2015 — 9,7 мдрд куб. м, а в 2016-му отримано 9,1 млрд куб. м.
“Технічна ідея запуску реверсних маршрутів з європейських країн з’явилась у 2009 році”, — розповів радник міністра.
Він також додав, що завдяки роботі цього газотранспортного коридору Україна два опалювальних сезони пройшла без газу, імпортованого із РФ.
Нагадаємо, Україна накопичила у ПСГ майже 9,8 млрд куб. м газу.