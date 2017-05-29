Украина импортировала по словацкому маршруту 4 млрд куб. м газа с начала года - Минэнергоугля
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. С начала года в Украину поступило 4 млрд куб. м газа по словацкому реверсному маршруту. Об этом сообщил УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.
По словам советника министра, сегодня - 1000 дней работы словацкого реверсного маршрута и за этот период в Украину поступило более 35 млрд кубометров газа.
"По состоянию на сегодняшний день, с начала года было импортировано 4,0 миллиарда кубометров голубого топлива", - сказал он.
М.Билявский уточнил, что, в частности, в 2014 году по этому маршруту было импортировано 3,6 млрд куб. м, в 2015 - 9,7 мдрд куб. м, а в 2016-м получено 9,1 млрд куб. м.
"Техническая идея запуска реверсных маршрутов из европейских стран появилась в 2009 году", - рассказал советник министра.
Он также добавил, что благодаря работе этого газотранспортного коридора Украины два отопительных сезона прошла без газа, импортируемого из РФ.
Напомним, Украина накопила в ПХГ почти 9,8 млрд куб. м газа.