Україна імпортувала газ у третьому кварталі по 194 дол. за тис. куб. м з транспортуванням - "Нафтогаз"

"У третьому кварталі 2016 року середньозважена вартість газу, імпортованого з Європи (включно з транспортуванням до кордону України), склала 194 дол.", - йдеться у повідомленні НАК.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оприлюднив цінові пропозиції щодо продажу газу на грудень 2016 року для промислових споживачів.



