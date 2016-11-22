Україна імпортувала газ у третьому кварталі по 194 дол. за тис. куб. м з транспортуванням - "Нафтогаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. НАК "Нафтогаз України" закуповував газ у Європі у третьому кварталі в середньому по 194 дол. за тис. куб. м з урахуванням транспортуванням до кордону. Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook, передає УНН.
"У третьому кварталі 2016 року середньозважена вартість газу, імпортованого з Європи (включно з транспортуванням до кордону України), склала 194 дол.", - йдеться у повідомленні НАК.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оприлюднив цінові пропозиції щодо продажу газу на грудень 2016 року для промислових споживачів.