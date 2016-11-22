Украина импортировала газ в третьем квартале по 194 долл. за тыс. куб. м с транспортировкой - "Нафтогаз"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" закупал газ в Европе в третьем квартале в среднем по 194 долл. за тыс. куб. м с учетом транспортировки до границы. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook, передает УНН.
"В третьем квартале 2016 года средневзвешенная стоимость газа, импортируемого из Европы (включая транспортировку до границы Украины), составила 194 долл.", - говорится в сообщении НАК.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал ценовые предложения о продаже газа на декабрь 2016 года для промышленных потребителей .