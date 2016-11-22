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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Украина импортировала газ в третьем квартале по 194 долл. за тыс. куб. м с транспортировкой - "Нафтогаз"

Киев • УНН

 • 7589 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" закупал газ в Европе в третьем квартале в среднем по 194 долл. за тыс. куб. м с учетом транспортировки до границы. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook, передает УНН.

Украина импортировала газ в третьем квартале по 194 долл. за тыс. куб. м с транспортировкой - "Нафтогаз"

"В третьем квартале 2016 года средневзвешенная стоимость газа, импортируемого из Европы (включая транспортировку до границы Украины), составила 194 долл.", - говорится в сообщении НАК.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал ценовые предложения о продаже газа на декабрь 2016 года для промышленных потребителей .

Украинские Национальные Новости

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