Украина импортировала газ в третьем квартале по 194 долл. за тыс. куб. м с транспортировкой - "Нафтогаз"

"В третьем квартале 2016 года средневзвешенная стоимость газа, импортируемого из Европы (включая транспортировку до границы Украины), составила 194 долл.", - говорится в сообщении НАК.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал ценовые предложения о продаже газа на декабрь 2016 года для промышленных потребителей .



