Україна і ЄС констатували, що санкції щодо Росії мають залишитися до повного виконання мінських угод

“Ми констатували, що санкції мають залишитися до тих пір, поки Росія не виконає в повному обсязі мінські домовленості, і допоки не буде відновлений повний суверенітет та територіальна цілісність України, включно з Кримом”, — сказав він.

П.Порошенко очікує, що до грудневого саміту ЄС у Брюсселі буде чітко підтверджено цю позицію.