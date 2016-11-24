Україна і ЄС констатували, що санкції щодо Росії мають залишитися до повного виконання мінських угод
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна і Євросоюз констатували, що санкції проти Росії мають залишитися до повного виконання мінських угод. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.
“Ми констатували, що санкції мають залишитися до тих пір, поки Росія не виконає в повному обсязі мінські домовленості, і допоки не буде відновлений повний суверенітет та територіальна цілісність України, включно з Кримом”, — сказав він.
П.Порошенко очікує, що до грудневого саміту ЄС у Брюсселі буде чітко підтверджено цю позицію.