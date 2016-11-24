Украина и ЕС констатировали, что санкции в отношении России должны остаться до полного выполнения минских соглашений
Киев • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина и Евросоюз констатировали, что санкции против России должны остаться до полного выполнения минских соглашений. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.
"Мы констатировали, что санкции должны остаться до тех пор, пока Россия не выполнит в полном объеме минские договоренности, и пока не будет восстановлен полный суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым", - сказал он.
П.Порошенко ожидает, что до декабрьского саммита ЕС в Брюсселе будет четко подтверждена эта позиция.