Украина и ЕС констатировали, что санкции в отношении России должны остаться до полного выполнения минских соглашений

"Мы констатировали, что санкции должны остаться до тех пор, пока Россия не выполнит в полном объеме минские договоренности, и пока не будет восстановлен полный суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым", - сказал он.

П.Порошенко ожидает, что до декабрьского саммита ЕС в Брюсселе будет четко подтверждена эта позиция.