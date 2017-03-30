Україна і ЄС готуються до чергового спільного саміту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко та голова Євроради Дональд Туск під час зустрічі на Мальті обговорили підготовку до наступного саміту Україна-ЄС, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Петро Порошенко та Дональд Туск також обговорили підготовку до наступного саміту Україна-ЄС", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Дональд Туск підтримав курс українських реформ та висловився за подальше зближення України з ЄС.
Нагадаємо, Д.Туск і П.Порошенко сподіваються на якнайшвидше запровадження "безвізу" для України.