Україна і ЄС готуються до чергового спільного саміту

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко та голова Євроради Дональд Туск під час зустрічі на Мальті обговорили підготовку до наступного саміту Україна-ЄС, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Петро Порошенко та Дональд Туск також обговорили підготовку до наступного саміту Україна-ЄС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Дональд Туск підтримав курс українських реформ та висловився за подальше зближення України з ЄС.

Нагадаємо, Д.Туск і П.Порошенко сподіваються на якнайшвидше запровадження "безвізу" для України.

Українські Національні Новини

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