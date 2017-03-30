Украина и ЕС готовятся к очередному общему саммиту
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и председатель Евросовета Дональд Туск во время встречи на Мальте обсудили подготовку к следующему саммиту Украина-ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Петр Порошенко и Дональд Туск обсудили подготовку к следующему саммиту Украина-ЕС", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Дональд Туск поддержал курс украинских реформ и высказался за дальнейшее сближение Украины с ЕС.
Напомним, Туск и П.Порошенко надеются на скорейшее введение "безвизовых" для Украины .