Украина и ЕС готовятся к очередному общему саммиту

"Петр Порошенко и Дональд Туск обсудили подготовку к следующему саммиту Украина-ЕС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Дональд Туск поддержал курс украинских реформ и высказался за дальнейшее сближение Украины с ЕС.

Напомним, Туск и П.Порошенко надеются на скорейшее введение "безвизовых" для Украины .