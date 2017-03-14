Україна і Туреччина планують збільшити обсяг товарообороту до 20 млрд дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Глави урядів України та Туреччини Володимир Гройсман та Біналі Йилдирим планують збільшити обсяг товарообороту між країнами до 20 млрд доларів. Про це повідомляє урядовий портал, передає УНН.
“Глави урядів поставили перед собою за мету збільшення обсягів товарообороту між країнами до 20 млрд доларів. У 2016 році обсяг торгівлі між країнами перевищив 3 млрд доларів США”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, прем’єр-міністри домовились активізувати роботу для підписання у 2017 році трьох пріоритетних документів щодо вільної торгівлі, оновленої угоди про взаємне сприяння та захист інвестицій, а також угоди про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і майно.
“Ми вважаємо, що у цьому році маємо узгодити три пріоритетні документи: це зона вільної торгівлі між нашими країнами. Друга позиція — захист наших спільних інвестицій і унеможливлення подвійного оподаткування між нашими країнами”, — заявив В.Гройсман.
Голова українського уряду зазначив, що робота, яка ведеться сьогодні про узгодження і підписання угоди про вільну торгівлю має привести до збільшення обсягів торгівлі.
“Також маємо спростити рух капіталу, прийняти усі необхідні рішення для захисту наших інвестицій, що дасть можливість нам підвищити наш потенціал як з точки зору промисловості, так і з точки зору торгівлі”, — зазначив В.Гройсман.
Він також наголосив, що Україна зацікавлена в турецьких інвестиціях та запросив турецький бізнес до активізації роботи на українському ринку.
“Саме в інвестиційній сфері сьогодні відкриваються найбільші перспективи для подальшого економічного співробітництва між Україною і Туреччиною”, — зауважив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, Україна та Туреччина підписали угоду про взаємні поїздки громадян за ID-картками.