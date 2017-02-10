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Україна і Туреччина підпишуть дорожню карту з розвитку стратегічного партнерства

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Україна та Туреччина підготували низку двостороніх документів і дорожню карту щодо їх реалізації, які будуть підписані під час візиту президента Туреччини до України. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, передає кореспондент УНН.

Україна і Туреччина підпишуть дорожню карту з розвитку стратегічного партнерства

“Ми закінчили засідання нашої комісії стратегічного партнерства і обговорили весь порядок денний. І цей порядок денний свідчить, що наші відносини — це відносини стратегічного партнерства. У нас багато планів і конкретних домовленостей, як їх реалізувати. Про результати нашої роботи свідчить велика кількість двосторонніх документів, які ми готуємо для підписання під час візиту президента Туреччини до України”, — розповів він.

За його словами, ці документи охоплюють різні сфери: від науки і освіти до співпраці в сфері ядерної безпеки.

“Ми готуємо до схвалення під час візиту президента Туреччини до України всеохоплюючу дорожню карту, як ми надалі будемо розвивати відносини стратегічного партнерства”, — додав він.

Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ Туреччини та України домовились про скасування необхідності користуватися закордонними паспортами для турків та українців для взаємних візитів, і відповідна угода буде підписана найближчим часом.

Українські Національні Новини

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