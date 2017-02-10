Украина и Турция подпишут дорожную карту по развитию стратегического партнерства
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Украина и Турция подготовили ряд двухстороннего документов и дорожную карту по их реализации, которые будут подписаны во время визита президента Турции в Украину. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает корреспондент УНН.
"Мы закончили заседание нашей комиссии стратегического партнерства и обсудили всю повестку дня. И эта повестка дня свидетельствует, что наши отношения - это отношения стратегического партнерства. У нас много планов и конкретных договоренностей, как их реализовать. О результатах нашей работы свидетельствует большое количество двусторонних документов, которые мы готовим для подписания во время визита президента Турции в Украину", - рассказал он.
По его словам, эти документы охватывают различные сферы: от науки и образования до сотрудничества в сфере ядерной безопасности.
"Мы готовим к принятию во время визита президента Турции в Украину всеобъемлющую дорожную карту, как мы в дальнейшем будем развивать отношения стратегического партнерства", - добавил он.
Как сообщал УНН, министры иностранных дел Турции и Украины договорились об отмене необходимости пользоваться загранпаспортами для турок и украинцев для взаимных визитов, и соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.