Україна і Швейцарія домовились про взаємне визнання COVID-сертифікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Україна і Швейцарія домовились про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Про це зявив на брифінгу в четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Ми домовились (зі Швейцарією — ред.) про визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19для вільних і безпечних подорожей громадян і бізнесу. Обмін нотами вже відбувся”, — сказав міністр.
Деталі
Зі слів глави МЗС, взаємне визнання сертифікатів є дуже важливим кроком, насамперед це крок довіри, яка існує між двома країнами.
Раніше
Латвія визнала українські COVID-сертифікати у додатку "Дія".
Як повідомляв УНН, Європейський Союз офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.