Україна і Швейцарія домовились про взаємне визнання COVID-сертифікатів

Цитата

“Ми домовились (зі Швейцарією — ред.) про визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19для вільних і безпечних подорожей громадян і бізнесу. Обмін нотами вже відбувся”, — сказав міністр.

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Зі слів глави МЗС, взаємне визнання сертифікатів є дуже важливим кроком, насамперед це крок довіри, яка існує між двома країнами.

Раніше

Латвія визнала українські COVID-сертифікати у додатку "Дія".

Як повідомляв УНН, Європейський Союз офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.