Украина и Швейцария договорились о взаимном признании COVID-сертификатов

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“Мы договорились (со Швейцарией — ред.) о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса. Обмен нотами уже состоялся”, — сказал министр.

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По словам главы МИД, взаимное признание сертификатов является очень важным шагом, прежде всего это шаг доверия, существующего между двумя странами.

Раньше

Латвия признала украинские COVID-сертификаты в приложении “Дія”.

Как сообщал УНН, Европейский Союз официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации против COVID-19 в приложении “Дія” соответствуют европейским.