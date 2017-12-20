Україна і Молдова планують запровадити спільний контроль ще на низці пунктів

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Найближчим часом на українсько-молдовському кордоні буде введено в дію нові пункти спільного контролю "Платоново-Гоянул Ноу" та "Кучурган-Новосавицьке". Про це заявив начальник Одеської митниці ДФС Олександр Власов, передає УНН з посиланням на дпані ДФС у Facebook.

"Товарообіг між Україною та Молдовою у поточному році збільшився майже на 240 млн грн, що становить 730 млн грн. Найближчим часом на українсько-молдовському кордоні буде введено в дію нові пункти спільного контролю "Платоново-Гоянул Ноу" та "Кучурган-Новосавицьке", що позитивно позначиться на торговельних відносинах, комфортному переміщенню громадян та транскордонній співпраці у цілому", - заявив О.Власов.

Нагадаємо, у пункті пропуску на кордоні з Молдовою "Маяки-Удобне-Паланка" запроваджено спільний контроль.

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