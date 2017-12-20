Украина и Молдова планируют ввести совместный контроль еще на ряде пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В ближайшее время на украинском-молдавской границе будут введены в действие новые пункты совместного контроля "Платоново-Гоянул Ноу" и "Кучурган-Новосавицкое". Об этом заявил начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов, передает УНН со ссылкой на дпани ГФС в Facebook.
"Товарооборот между Украиной и Молдовой в текущем году увеличился почти на 240 млн грн, что составляет 730 млн грн. В ближайшее время на украинском-молдавской границе будут введены в действие новые пункты совместного контроля "Платоново-Гоянул Ноу" и "Кучурган-Новосавицкое", что положительно скажется на торговых отношениях, комфортному перемещению граждан и трансграничному сотрудничеству в целом", - заявил А.Власов.
Напомним, в пункте пропуска на границе с Молдовой "Маяки-Удобное-Паланка" введен совместный контроль.