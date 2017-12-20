Украина и Молдова планируют ввести совместный контроль еще на ряде пунктов

"Товарооборот между Украиной и Молдовой в текущем году увеличился почти на 240 млн грн, что составляет 730 млн грн. В ближайшее время на украинском-молдавской границе будут введены в действие новые пункты совместного контроля "Платоново-Гоянул Ноу" и "Кучурган-Новосавицкое", что положительно скажется на торговых отношениях, комфортному перемещению граждан и трансграничному сотрудничеству в целом", - заявил А.Власов.

Напомним, в пункте пропуска на границе с Молдовой "Маяки-Удобное-Паланка" введен совместный контроль.