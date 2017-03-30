Україна і Грузія спільно працюватимуть для наближення до стандартів НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Грузія висловила тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Про це на брифінгу заявив міністр оборони Грузії Леван Ізорія, передає кореспондент УНН.
"Ми висловлюємо тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також зі свого боку хочемо подякувати українській стороні, українському уряду за підтримку на адресу Грузії", - сказав Л.Ізорія.
За його словами, Україна і Грузія будуть спільно працювати для наближення збройних сил країн до стандартів НАТО.
Нагадаємо, НАТО планує активізувати співпрацю з Грузією, що передбачає більшу присутність Альянсу в цій країні.