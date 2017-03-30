Украина и Грузия будут совместно работать для приближения к стандартам НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Грузия выразила твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом на брифинге заявил министр обороны Грузии Леван Изория, передает корреспондент УНН.
"Мы выражаем твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также со своей стороны хотим поблагодарить украинскую сторону, украинское правительство за поддержку в адрес Грузии", - сказал Л.Изория.
По его словам, Украина и Грузия будут совместно работать для приближения вооруженных сил стран к стандартам НАТО.
Напомним, НАТО планирует активизировать сотрудничество с Грузией, которая предусматривает большее присутствие НАТО в этой стране.