Украина и Грузия будут совместно работать для приближения к стандартам НАТО

"Мы выражаем твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также со своей стороны хотим поблагодарить украинскую сторону, украинское правительство за поддержку в адрес Грузии", - сказал Л.Изория.

По его словам, Украина и Грузия будут совместно работать для приближения вооруженных сил стран к стандартам НАТО.

Напомним, НАТО планирует активизировать сотрудничество с Грузией, которая предусматривает большее присутствие НАТО в этой стране.