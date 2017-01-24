Україна і Фінляндія підписали меморандум про співпрацю у сфері енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Україна і Фінляндія підписали меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива. Про це повідомляє прес-служба Президента України, передає УНН.
Документ у присутності Президентів України та Фінляндії, за підсумками двосторонніх переговорів, підписали віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко і міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Кай Мюккянен.
Метою укладення меморандуму є посилення двостороннього співробітництва у сферах енергоефективності, енергозбереження, використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Відповідно до положень документа, сторони здійснюватимуть обмін досвідом, інформацією та знаннями щодо державної підтримки, передових практик виробництва електроенергії з використанням відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, забезпечення сталої роботи енергосистеми при збільшенні частки електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел. Сторони також розроблятимуть та впроваджуватимуть спільні програми та проекти, надаватимуть підтримку організаціям та компаніям обох країн з проведення спільних семінарів, курсів та зустрічей з тематики енергоефективності, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Також зазначається, що імплементація положень меморандуму сприятиме вдосконаленню українського законодавства, стандартів і бізнес-процесів у контексті реалізації програм підтримки енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, зокрема в системах централізованого теплопостачання, транспортній галузі та промисловості.