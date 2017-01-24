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Украина и Финляндия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности

Украина и Финляндия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности

Киев • УНН

 • 7383 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Украина и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины, передает УНН.

Документ в присутствии президентов Украины и Финляндии, по итогам двусторонних переговоров подписали вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко и министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен.

Целью заключения меморандума является усиление двустороннего сотрудничества в сферах энергоэффективности, энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

В соответствии с положениями документа, стороны будут осуществлять обмен опытом, информацией и знаниями относительно государственной поддержки, передовых практик производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, обеспечения устойчивой работы энергосистемы при увеличении доли электроэнергии, производимой из возобновляемых источников. Стороны также будут разрабатывать и внедрять совместные программы и проекты, оказывать поддержку организациям и компаниям двух стран по проведению совместных семинаров, курсов и встреч по тематике энергоэффективности, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Также отмечается, что имплементация положений меморандума будет способствовать совершенствованию украинского законодательства, стандартов и бизнес-процессов в контексте реализации программ поддержки энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии, в частности в системах централизованного теплоснабжения, транспортной отрасли и промышленности.

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