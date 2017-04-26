Україна і Білорусь планують відновити кооперацію з машинобудування c/г техніки – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна і Білорусь домовилися про відновлення виробничої кооперації у сфері сільськогосподарського, енергетичного машинобудування. Про це заявив Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Білорусі, передає УНН.
“Ми бачимо користь від взаємовигідного співробітництва, в тому числі, і в галузі машинобудування. Ми домовилися надати доручення розробити і підписати угоду з відновлення виробничої кооперації між нашими підприємствами, в тому числі, і в сфері сільськогосподарського машинобудування, енергетичного машинобудування”, — наголосив він.
Також, за словами Глави держави, досягнуто домовленостей стосовно розширення білоруських ринків для українських товарів і послуг на вигідних умовах.
“Ми чекаємо білоруські підприємства в тендерах з будівництва доріг на території України, а українських будівельників чекають на різних тендерах з будівництва на території Білорусі”, — зазначив П.Порошенко.
Президент розповів, що домовилися і про співробітництво у гуманітарній сфері.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко обговорив з О.Лукашенком можливість експорту української електроенергії до Білорусі.