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Україна і Білорусь планують відновити кооперацію з машинобудування c/г техніки – П.Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна і Білорусь домовилися про відновлення виробничої кооперації у сфері сільськогосподарського, енергетичного машинобудування. Про це заявив Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Білорусі, передає УНН.

Україна і Білорусь планують відновити кооперацію з машинобудування c/г техніки – П.Порошенко

“Ми бачимо користь від взаємовигідного співробітництва, в тому числі, і в галузі машинобудування. Ми домовилися надати доручення розробити і підписати угоду з відновлення виробничої кооперації між нашими підприємствами, в тому числі, і в сфері сільськогосподарського машинобудування, енергетичного машинобудування”, — наголосив він.

Також, за словами Глави держави, досягнуто домовленостей стосовно розширення білоруських ринків для українських товарів і послуг на вигідних умовах.

“Ми чекаємо білоруські підприємства в тендерах з будівництва доріг на території України, а українських будівельників чекають на різних тендерах з будівництва на території Білорусі”, — зазначив П.Порошенко.

Президент розповів, що домовилися і про співробітництво у гуманітарній сфері.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко обговорив з О.Лукашенком можливість експорту української електроенергії до Білорусі.

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