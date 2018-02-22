Україна і Албанія обмінялися першими проектами угоди про ЗВТ - Клімкін

“Буквально за 10 хвилин Дітмір поїде зустрічатися з Степаном Кубівим. Вони будуть обговорювати зону вільної торгівлі між Україною та Албанією. Це має надати додаткового поштовху нашій економічній співпраці. Ми обмінялися першими проектами такої угоди. І вважаємо, що у нас є дуже достойні перспективи на майбутнє”, — сказав міністр.

За словами П.Клімкіна, є багато перспектив співпраці між Україною та Албанією щодо взаємного залучення бізнесу, взаємодії в гуманітарній сфері.

Як повідомляв УНН, раніше віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, що Україна зацікавлена в розвитку торговельних відносин з Албанією, зокрема запровадженні зони вільної торгівлі.