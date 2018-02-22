Украина и Албания обменялись первыми проектами соглашения о ЗСТ - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министры иностранных дел Украины и Албании обменялись проектами соглашения о зоне свободной торговли. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Албании Дитмиром Бушати по итогам встречи, передает УНН.
"Буквально за 10 минут Дитмир поедет встречаться со Степаном Кубивым. Они будут обсуждать зону свободной торговли между Украиной и Албанией. Это должно дать дополнительный толчок нашему экономическому сотрудничеству. Мы обменялись первыми проектами такого соглашения. И считаем, что у нас есть очень достойные перспективы на будущее", - сказал министр.
По словам П.Климкина, есть много перспектив сотрудничества между Украиной и Албанией о взаимном привлечения бизнеса, взаимодействия в гуманитарной сфере.
Как сообщал УНН, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что Украина заинтересована в развитии торговых отношений с Албанией, в частности введении зоны свободной торговли.