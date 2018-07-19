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Україна готується до спільного контролю за кордоном зі Словаччиною

Україна готується до спільного контролю за кордоном зі Словаччиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Україна готується спільно зі Словаччиною контролювати і патрулювати кордон, такий механізм уже діє з Польщею і Молдовою. Про це заявив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, повідомили УНН у прес-службі МВС.

"Наші міжнародні партнери позитивно оцінюють впроваджені нами практики управління кордонами. Спільний контроль та патрулювання кордону вже відбувається з Польщею і Молдовою, наразі готуємося до запровадження такого механізму зі Словаччиною", ‑ сказав Цигикал.

Нагадаємо, Україна і Словаччина планують спростити процедуру митного оформлення та скорочення часу її виконання.

Також нагадаємо, ДФС планувала запровадити спільний з Польщею, Румунією та Словаччиною контроль на 8 КПП.

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