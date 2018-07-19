Украина готовится к совместному контролю за границей со Словакией

"Наши международные партнеры положительно оценивают внедренные нами практики управления границами. Общий контроль и патрулирование границы уже происходит с Польшей и Молдовой, пока готовимся к внедрению такого механизма со Словакией", - сказал Цигикал.

Напомним, Украина и Словакия планируют упростить процедуру таможенного оформления и сокращение времени ее выполнения.

Также напомним, ГФС планировала ввести совместный с Польшей, Румынией и Словакией контроль на 8 КПП.