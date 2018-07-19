Украина готовится к совместному контролю за границей со Словакией
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Украина готовится совместно со Словакией контролировать и патрулировать границу, такой механизм уже действует с Польшей и Молдовой. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, сообщили УНН в пресс-службе МВД.
"Наши международные партнеры положительно оценивают внедренные нами практики управления границами. Общий контроль и патрулирование границы уже происходит с Польшей и Молдовой, пока готовимся к внедрению такого механизма со Словакией", - сказал Цигикал.
Напомним, Украина и Словакия планируют упростить процедуру таможенного оформления и сокращение времени ее выполнения.
Также напомним, ГФС планировала ввести совместный с Польшей, Румынией и Словакией контроль на 8 КПП.