Україна готова поділитися з ЄС досвідом протидії кібератакам

За її словами, вперше Україна стала об’єктом масової кібератаки під час Революці гідності у 2014 році, коли були перебої з мобільним зв’язком. З того часу країна пережила декілька масштабних кібератак і, на думку І.Геращенко, "у плані кібератаки як складової гібридної війни може ділитися досвідом з країнами ЄС".

На переконання першої віце-спікера, для успішної протидії кібератакам важливо "більш ретельно працювати не лише на міжнародному рівні, а й на рівні урядів, спецслужб".

Як наголосила І.Геращенко, саме тому в Україні створення національних центрів протидії кібератакам і кіберзагрозам є надзвичайно важливим. До того ж, питання кіберзагроз і кібератак "є постійно на порядку денного українського парламенту".

"Україна готова стати ключовим партнером задля подолання ци викликів", - сказала віце-спікер.

Нагадаємо, євродепутат наголосив, що Єврокомісія має краще фінансувати заходи і дослідження з кібербезпеки.