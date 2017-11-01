Украина готова поделиться с ЕС опытом противодействия кибератакам

По ее словам, впервые Украина стала объектом массовой кибератаки во время Революции достоинства в 2014 году, когда были перебои с мобильной связью. С тех пор страна пережила несколько масштабных кибератак и, по мнению И.Геращенко, "в плане кибератаки как составляющей гибридной войны может делиться опытом со странами ЕС".

По убеждению первой вице-спикера, для успешного противодействия кибератакам важно "более тщательно работать не только на международном уровне, но и на уровне правительств, спецслужб".

Как отметила И.Геращенко, именно поэтому в Украине создание национальных центров противодействия кибератакам и киберугрозами является чрезвычайно важным. К тому же, вопрос киберугроз и кибератак "является постоянно на повестке дня украинского парламента".

"Украина готова стать ключевым партнером для преодоления этих вызовов", - сказала вице-спикер.

Напомним, евродепутат отметил, что Еврокомиссия имеет лучшее финансировать мероприятия и исследования по кибербезопасности.