Україна готова гарантувати безпеку росії в обмін на відмову від ядерної зброї – Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Україна готова гарантувати безпеку росії лише у разі її тотальної відмови від ядерної зброї. Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.
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"У річницю Будапештського меморандуму тема "колективних гарантій для рф" виглядає вкрай інтригуюче. Але якщо випрошуєте, то… Україна готова гарантувати безпеку рф в обмін на тотальну відмову москви від ядерної зброї. Підписати договір можемо у тому ж місті – Будапешті, Угорщина", – написав Подоляк.
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За словами президента України Володимира Зеленського, деякі союзники бояться, що через спробу деокупувати Крим російський диктатор володимир путін застосує ядерну зброю.