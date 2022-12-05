Україна готова гарантувати безпеку росії в обмін на відмову від ядерної зброї – Подоляк

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"У річницю Будапештського меморандуму тема "колективних гарантій для рф" виглядає вкрай інтригуюче. Але якщо випрошуєте, то… Україна готова гарантувати безпеку рф в обмін на тотальну відмову москви від ядерної зброї. Підписати договір можемо у тому ж місті – Будапешті, Угорщина", – написав Подоляк.

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За словами президента України Володимира Зеленського, деякі союзники бояться, що через спробу деокупувати Крим російський диктатор володимир путін застосує ядерну зброю.