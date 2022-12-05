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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 39695 перегляди

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Україна готова гарантувати безпеку росії в обмін на відмову від ядерної зброї – Подоляк

Україна готова гарантувати безпеку росії в обмін на відмову від ядерної зброї – Подоляк

Київ • УНН

 • 1105736 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Україна готова гарантувати безпеку росії лише у разі її тотальної відмови від ядерної зброї. Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.

Цитата

"У річницю Будапештського меморандуму тема "колективних гарантій для рф" виглядає вкрай інтригуюче. Але якщо випрошуєте, то… Україна готова гарантувати безпеку рф в обмін на тотальну відмову москви від ядерної зброї. Підписати договір можемо у тому ж місті – Будапешті, Угорщина", – написав Подоляк.

Нагадаємо

За словами президента України Володимира Зеленського, деякі союзники бояться, що через спробу деокупувати Крим російський диктатор володимир путін застосує ядерну зброю.

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