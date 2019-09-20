Україна готова до сценарію припинення транзиту російського газу – міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Україна готова до сценарію припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року — газотранспортна система відпрацьовує роботу в надзвичайному режимі. Про це на прес-брифінгу в Києві сказав міністр енергетики та охорони довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
“Щодо того, чи готові ми до інших сценаріїв, я знов таки кажу, що якщо ми зможемо дійсно підписати неполітичні, економічно-ринкові умови, то так, ми готові, і це буде договір транспортування і, можливо, ще додаткові договори. Якщо ми говоримо про те, чи готові ми, якщо не буде транспортування — так, ми готові, зважаючи на ті обсяги газу, які у нас є: у нас і газотранспортна система відпрацьовує роботу в надзвичайному режимі, і кампанії відпрацьовують, які експлуатують цю інфраструктуру, і персонал відпрацьовує роботу якраз в режимі реверсу і забезпечення споживачів обсягами газу у разі надзвичайної ситуації, ну або у разі зими”, — сказав міністр.
Раніше Оржель повідомив, що Україна планує на початку опалювального сезону накопичити 21 млрд кубометрів газу у підземних газосховищах.