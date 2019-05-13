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Україна екстрадувала іноземця, якого 16 років тому засудили за вбивство адвоката

Україна екстрадувала іноземця, якого 16 років тому засудили за вбивство адвоката

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Україна екстрадувала громадянина Молдови, якого 16 років тому було засуджено за співучасть у вбивстві італійського адвоката. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Чернівецької області.

"Прокуратура Чернівецької області, за запитом компетентних органів Італійської Республіки, забезпечила виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України та міжнародних угод про екстрадицію 47-річного громадянина Республіки Молдова", - сказано у повідомленні.

За даними відомства, іноземець розшукувався правоохоронними органами Італії з метою арешту для виконання рішення суду від 7 березня 2003 року, відповідно до якого останнього засуджено до 30 років позбавлення волі за співучасть у вбивстві італійського адвоката Антоніо Колачоппо.

Раніше, 12 січня цього року, прикордонники відділу прикордонної служби "Мамалига" Чернівецького прикордонного загону затримали громадянина Молдови під час перетину кордону на в’їзд в Україну.

"10.05.2019 затриманий вибув з державної установи "Чернівецький слідчий ізолятор" до державної установи "Львівська установа виконання покарань (№19)" для подальшої видачі компетентним органам Італійської Республіки", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, протягом 2018 року РФ видала Україні 11 підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень за запитами Генеральної прокуратури.

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