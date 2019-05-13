Украина экстрадировала иностранца, которого 16 лет назад осудили за убийство адвоката
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Украина экстрадировала гражданина Молдовы, который 16 лет назад был осужден за соучастие в убийстве итальянского адвоката. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.
"Прокуратура Черновицкой области, по запросу компетентных органов Итальянской Республики, обеспечила выполнение требований Уголовного процессуального кодекса Украины и международных соглашений об экстрадиции 47-летнего гражданина Республики Молдова", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, иностранец разыскивался правоохранительными органами Италии с целью ареста для исполнения решения суда от 7 марта 2003 года, согласно которому последний приговорен к 30 годам лишения свободы за соучастие в убийстве итальянского адвоката Антонио Колачоппо.
Ранее, 12 января этого года, пограничники отдела пограничной службы "Мамалыга" Черновицкого пограничного отряда задержали гражданина Молдовы при пересечении границы на въезд в Украину.
"10.05.2019 задержанный выбыл из государственного учреждения "Черновицкий следственный изолятор" в государственное учреждение" Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)" для дальнейшей выдачи компетентным органам Итальянской Республики", - отметили в прокуратуре.
Напомним, в течение 2018 года РФ выдала Украине 11 подозреваемых в совершении уголовных преступлений по запросам Генеральной прокуратуры.