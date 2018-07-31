Україна екстрадувала до Білорусі міжнародного наркотранзитера

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КИЇВ. 31 липня. УНН. За клопотанням прокурора судом відносно громадянина Республіки Білорусь застосовано екстрадиційний арешт. Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області, передає УНН.

“За апеляцією прокурора на рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 липня 2018 року про відмову у задоволенні клопотання прокурора, Апеляційним судом Чернігівської області від 25 липня 2018 року застосовано екстрадиційний арешт до громадянина Республіки Білорусь”, — йдеться у повідомленні.

Як встановлено, 14 липня 2018 року громадянина іноземної держави затримано співробітниками Чернігівського відділу поліції ГУНП в області.

На підставі ухвали Могильовського обласного суду Республіки Білорусь арештований знаходиться у розшуку з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 328, ч. 4 ст. 328 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (незаконний обіг наркотичних засобів у складі організованої групи).

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Установлено, що у 2009 році іноземець зі своїми співучасниками став членом організованої групи, яка входила до складу міжнародної організованої злочинної групи, створеної для отримання прибутку від незаконного обігу наркотиків.

Зокрема, у квітні 2010 року іноземний громадянин організував покупку не менше 46 кг героїну в Росії для транспортування до Білорусі, однак був затриманий російською міліцією, 46 кг наркотичного засобу було вилучено.

Також у серпні 2010 року затриманий організував купівлю 27,5 кг героїну для транспортування до Білорусі, але білоруська міліція зупинила машину у Вітебській області та вилучила вказану кількість наркотичного засобу.

Наразі прокуратурою області за дорученням Генеральної прокуратури України проводиться екстрадиційна перевірка обставин, що можуть перешкоджати його видачі до Республіки Білорусь.

Всього за останні 2 роки на території області затримано 39 осіб, які розшукувались іноземними державами, з них забезпечено видачу та фактичну передачу 27.

Раніше в Одесі затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол.

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