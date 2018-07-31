Украина экстрадировала в Беларусь международного наркотранзитера

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КИЕВ. 31 июля. УНН. По ходатайству прокурора судом в отношении гражданина Республики Беларусь был применен экстрадиционный арест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области, передает УНН.

“При апелляции прокурора на решение Новозаводского районного суда г. Чернигова от 24 июля 2018 года об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора, Апелляционным судом Черниговской области от 25 июля 2018 года был применен экстрадиционный арест в отношении гражданина Республики Беларусь”, — говорится в сообщении.

Как установлено, 14 июля 2018 года гражданин иностранного государства был задержан сотрудниками Черниговского отдела полиции ГУНП в области.

На основании постановления Могилевского областного суда Республики Беларусь арестованный находится в розыске с целью привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 328, ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств в составе организованной группы).

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Установлено, что в 2009 году иностранец со своими соучастниками стал членом организованной группы, входившей в состав международной организованной преступной группы, созданной для получения прибыли от незаконного оборота наркотиков.

В частности, в апреле 2010 года иностранный гражданин организовал покупку не менее 46 кг героина в России для транспортировки в Беларусь, однако был задержан российской милицией, 46 кг наркотического средства были изъяты.

Также в августе 2010 года задержанный организовал покупку 27,5 кг героина для транспортировки в Беларусь, но белорусская милиция остановила машину в Витебской области и изъяла указанное количество наркотического средства.

Прокуратурой области по поручению Генеральной прокуратуры Украины проводится экстрадиционная проверка обстоятельств, которые могут препятствовать его выдаче в Республику Беларусь.

Всего за последние 2 года на территории области задержаны 39 человек, которые разыскивались иностранными государствами, из них обеспечена выдача и фактическая передача 27.

Ранее в Одессе с задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол.

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