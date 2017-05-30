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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна експортувала сиру на майже 8,5 млн дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. За підсумками 4 місяців 2017 року Україна експортувала сиру на 8 млн 491 тис. дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Україна експортувала сиру на майже 8,5 млн дол.

Так, протягом звітного періоду Україні експортувала до Казахстану сиру на 4,1 млн дол., до Республіки Молдови — на 2,3 млн дол., до Єгипту — на 997 тис. дол., до інших країн — на 985 тис. дол.

У той же час за звітний період Україна імпортувала сиру на 12,3 млн дол.

Нагадаємо, за словами експертів, українські виробники постачаються на експорт продукцію кращої якості, аніж продають на внутрішньому ринку.

Це зумовлено відсутністю контролю за якістю продуктів харчування в Україні та бідністю населення.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, фактично у кожному регіоні України фіксують збільшення кількості харчових отруєнь.

“Деякі області фіксують збільшення отруєнь в половину, а деякі і в два рази. Лише за офіційними даними Києва, в столиці захворюваність дітей на гострі кишкові інфекції збільшилася в 2,2 рази”, — додав він.

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