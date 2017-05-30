Украина экспортировала сыра почти на 8,5 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. По итогам 4 месяцев 2017 Украина экспортировала сыра на 8 млн 491 тыс. долл. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
Так, в течение отчетного периода Украина экспортировала в Казахстан сыра на 4,1 млн долл., в Республику Молдова - на 2,3 млн долл., в Египет - на 997 тыс. долл., в другие страны - на 985 тыс. долл.
В то же время за отчетный период Украина импортировала сыра на 12,3 млн долл.
Напомним, по словам экспертов, украинские производители поставляют на экспорт продукцию лучшего качества, чем продают на внутреннем рынке.
Это обусловлено отсутствием контроля за качеством продуктов питания в Украине и бедностью населения.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, фактически в каждом регионе Украины фиксируют увеличение количества пищевых отравлений.
"Некоторые области фиксируют увеличение отравлений в половину, а некоторые и в два раза. Только по официальным данным Киева, в столице заболеваемость детей острыми кишечными инфекциями увеличилась в 2,2 раза", - добавил он.